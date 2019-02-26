- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
لليوم الخامس على التوالي، ومنذ اندلاع أول شرارة لها، يوم الخميس الماضي، لا تزال الاحتجاجات في الجارة الشرقية الجزائر متواصلة، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات، من أجل ولاية خامسة على رأس هرم السلطة.
وفيما عرف، يوم أمس الاثنين، انضمام المحامين إلى الاحتجاجات الجزائرية، عبر وقوفهم في مظاهرات أمام محاكم البلاد، انضم إليها، اليوم الثلاثاء، الطلبة الغاضبون من النظام الجزائري، إذ خرجوا من الجامعات في عدد من المدن الجزائرية، للتعبير عن دعمهم للاحتجاجات، ورفضا لاستمرار بوتفليقة على رأس هرم سلطة البلاد.
وفيما كشفت الاحتجاجات، التي عرفتها الجزائر، التعتيم الذي يقابل به الإعلام العمومي المظاهرات الشعبية، شهدت الجزائر، على مدى الأيام القليلة الماضية، استقالات في مؤسسات إعلامية عمومية رفضا لسياسة إقصاء المسيرات كتعابير اجتماعية، وسياسية من التغطية الإعلامية العمومية.
ووصل حجم الغضب وسط المؤسسات الإعلامية العمومية الجزائرية، اليوم، إلى مستوى آخر، إذ خرج، لأول مرة، في تاريخ البلاد صحافيو الإذاعة الوطنية، والتلفزة، في وقفة احتجاجية ضد التضييق الإعلامي، بسبب العهدة الخامسة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الخامس على التوالي .. الاحتجاجات تستمر في الجزائر والطلاب والصحافيون ينضمون إلى الرافضين لـ”العهدة الخامسة” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.