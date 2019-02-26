البكتيريا المُقاومة للمُضادّات تُهدّد أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة وسلامة الغذاء فيتنيس أندريوكايتيس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر على تباطؤ انتشار البكتيريا الخارقة أي المقاومة لمضادات الميكروبات في أوروبا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر أندريوكايتيس أن هذا الأمر كفيل بدق ناقوس الخطر في المنطقة، لأنه قد يزيد صعوبة علاج التسمم أندريوكايتيس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة (رويترز)

الغذائي وغيره من أشكال العدوى، ويُظهر "أننا ندخل عالما يصبح فيه علاج المزيد والمزيد من الأمراض الشائعة صعبا بل ومستحيلا في بعض الأحيان".

وتتطور المقاومة للدواء بفعل إساءة استخدام المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات، أو الإفراط في استخدامها الأمر الذي يشجع البكتيريا على التطور من أجل البقاء بإيجاد طرق جديدة للتغلب على الدواء.

وحلل تقرير المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية بيانات عام 2017 في ما يتعلق بمقاومة الأدوية المضادة للميكروبات والتي تم جمعها من دول التكتل وعددها 28.

وخلص التقرير إلى أن مقاومة بكتيريا تُعرَف باسم كامبيلوباكتر ويمكن أن تصيب الإنسان بالتسمم الغذائي لأحد المضادات الحيوية شديدة في بعض الدول لدرجة أن هذه الأدوية لم تعد فعالة في علاج الحالات الخطيرة.

وأضاف التقرير أن معظم الدول قالت إن مقاومة السالمونيلا التي تصيب البشر للمضاد الحيوي فلوروكينولونيز تزداد كما أن مقاومة ثلاثة أو أكثر من مضادات الميكروبات شديدة في السالمونيلا التي تصيب البشر والحيوانات.