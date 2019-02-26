انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يجري تعديلات واسعة في صفوف الجيش والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:29 مساءً - أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، تعديلات واسعة في صفوف قيادات الجيش والقوات المسلحة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع فقد عين البشير الفريق أول عصام حبيب الله، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.
كما أصدر البشير عدة قرارات، شملت تعينات وترقيات جديدة لقيادات في الجيش، وإعادة عسكريين متقاعدين.
يتبع..
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