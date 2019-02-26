شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتفليقة» سيقدم طلب الترشح في 3 مارس والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء إن الرئيس الجزائري سيقدم طلبا رسميا للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس آذار، وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية إن من حق بوتفليقة الترشح.



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