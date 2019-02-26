شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يصل فيتنام للقاء «كيم» والان نبدء بالتفاصيل

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الثلاثاء لحضور ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك بعد ثمانية أشهر من أول اجتماع تاريخي بينهما في سنغافورة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين.