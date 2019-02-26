ترامب يصل الى فيتنام للقاء تمهيداً لحضور القمة المرتقبة مع نظيره كيم جونغ

وصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الى فيتنام تمهيداً لحضورة القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية.
وذكرت "سكاي نيوز عربية"، ان "الرئيس الامريكي وصل، مساء اليوم، الى عاصمة فيتنام تمهيدا لحضور القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"،
واضافت ان "ترامب يراهن على وقف الأنشطة النووية لبيونغ يانغ من أجل دمجها في المجتمع الدولي".
وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة العديد الجوية العسكرية في قطر قبل إكمال الرحلة إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالعاصمة هانوي.
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