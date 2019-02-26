الان تتابع عاجل.. الحكومة الليبية تتفق مع مؤسسة النفط على خطوات لإعادة فتح حقل الشرارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هواوي ترد على اتهامات أمريكا بالإشارة إلى سنودن بالصور.. تعرف على تفاصيل ومواصفات وسعر “هواوي ميت x” القابل للطي «فيسبوك» تعتزم وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين شاهد .. ” هواوي mate x ” يفاجئ العالم .. هاتف بشاشة كبيرة عند طيها تتحول لشاشتين صغيرتين

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