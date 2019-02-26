شكرا لقرائتكم ترمب يصل فيتنام عشية قمته مع زعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الثلاثاء، لحضور ثاني قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك بعد ثمانية أشهر من أول اجتماع تاريخي بينهما في سنغافورة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين.

وكان ترمب أكد أنه يتطلع إلى قمة ناجحة مع زعيم كوريا الشمالية.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون، صباح الثلاثاء، على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها 4 آلاف كيلومتر، توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي سيغادرها على متن سيارة تقله إلى العاصمة هانوي حيث ستجري القمة.

وتستعد العاصمة الفيتنامية لاستضافة يومي الأربعاء والخميس هذه القمة بالغة الأهمية والتي يأمل ترمب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وكان ترمب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.