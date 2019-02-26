بي بي سي تسلم تغطية بريكست إلى الجمهور

اسماء السيد - لندن: قررت بي بي سي تسليم تغطية بريكست إلى الجمهور ليوم كامل من المتابعات الاخبارية قائلة إنها بتنازلها عن تغطية بريكست إلى المواطنين تريد أن يعكس نتاجها "شعور بريطانيا الحقيقي" تجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة الاندبندنت أن فريقاً "مختاراً بعناية" من المواطنين ذوي الآراء السياسية المختلفة والاصول الاجتماعية المتنوعة سيعمل مع أعضاء أُسرة التحرير في بي بي سي لتحديد شكل التغطية طيلة يوم 1 مارس المقبل، بما في ذلك محتوى برنامج "توداي" الاخباري الرئيسي الذي تبثه إذاعة "بي بي سي 4" ونشرات الساعة السادسة والساعة العاشرة ومحتوى القناة الاخبارية وبرنامج "بي بي بي سي بريكفاست" الصباحي.

وأُطلق على المشروع اسم "بريكست: قصتك أنت"، وسيقدم الفريق أسئلته إلى الصحافيين طيلة اليوم. كما تتضمن المبادرة بث اتصالات المواطنين واستخدام آراء الجمهور في التغطية.

وأوضحت بي بي سي أنها لا تريد أن يُنظر إلى غرفها الإخبارية على أنها أماكن للرقابة الاعلامية وحياكة المؤامرات، معزولة عن الشعب البريطاني.

ونقلت صحيفة الاندبندنت عن مدير التحرير في بي بي سي نيوز كمال أحمد قوله: "نحن حقاً نريد أن يشارك الجمهور في القرارات التحريرية التي نتخذها" مشيرًا إلى أن فريق التحرير الذي سيُشكل من المواطنين يمثل قطاعات المجتمع بما فيه من آراء سياسية مختلفة واصول اجتماعية واقتصادية متنوعة. وأضاف "انهم يمثلون النطاق العريض للرأي العام".

وشدد مدير التحرير على "أهمية ان تعكس تغطيتنا شعور بريطانيا الحقيقي، وأي طريقة أفضل لتحقيق ذلك من أن يكون جمهورنا جزء من عملية التغطية؟".

وقال أحمد إن هذا لن يكون طريقة مختلفة جداً وتحفز على التفكير في نقل الأخبار خلال ذلك اليوم فحسب، بل وتساعد بي بي سي على إغناء طريقتها في تحديد شكل التغطية الخبرية في المستقبل ايضاً.

وتابع أحمد قائلا إن بي بي سي لا تريد ان تكون غرفها الاخبارية "قلاعاً سرية تحدث فيها أشياء غامضة بالنسبة للجمهور بل نريد فتح العملية، وما هذا اليوم إلا البداية".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/bbc-brexit-coverage-editorial-kamal-ahmed-panel-news-a8796876.html

