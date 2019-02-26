شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على اقتراح إنشاء مجمع أديان بمنطقة الجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجمع أديان بمنطقة الجمالية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى جاب الله.

وقالت النائبة منى جاب الله، فى كلمتها أمام اللجنة اليوم، أن المنطقة تتواجد بالفعل ثرية بالمناطق التراثية الإسلامية والقبطية واليهودية، حيث يتواجد بها المساجد الأثرية والكنيسة الأثرية والمعابد اليهودية، مما يؤهلها لإنشاء مجمع أديان وجعلها مزار سياحى، مشيرة إلى أنه يمكن تتبع مسار المجمع فى ضوء خريطة المنطقة.

فى المقابل، أكد ممثلو وزارة الآثار والجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمحافظة خلال الإجتماع عن تأييدهم للاقتراح البرلمانى، وإن طالبوا بتصور متكامل لتقسم منطقة مجمع الأديان والأنشطة المقترح إقامتها بها.