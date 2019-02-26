شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: نجاح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يؤكد دور مصر الريادى للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن نجاح القمة العربية – الأوروبية المنعقدة فى شرم الشيخ على مدار يومين تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، يبعث برسائل قوية لكل دول العالم أن مصر ستظل صاحبة الدور المحورى والاستراتيجى للمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية .

وأشاد قنديل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها خلال المؤتمر الصحفى أمام العالم، والتى شدد فيها على استقلال القضاء المصرى ونزاهته، رافضا أى تدخلات فى أحكامه، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس جاءت حاسمة وقاطعة لكل الشكوك فى الأحكام القضائية المصرية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، فى بيان اليوم، على أن القمة تحمل لمصر العددى من المكاسب أهمها إزالة التخوفات الأوروبية من عودة السياحة إلى مصر، خاصة بعد وجود القيادات الأوروبية فى شرم الشيخ على مدار يومين متتاليين، وهو ما يؤكد على رسالة السلام التى تسعى مصر لنشرها بين دول العالم للقضاء على الإرهاب والأفكار المتطرفة، وهو المفتاح القوى لعودة السياحة لمصر بقوة مرة اخرى .

وأوضح قنديل، أن القمة سوف تكون أحد العوامل الهامة للانتعاش الاقتصادى بين مصر وأوروبا ودول العالم العربى، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار الأوروبى وزيادة فرص العمل وتوفير العملات الأجنبية لمصر، كما أكد على أن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبى يعد توسيع لرقعة التجارة العربية والمصرية بشكل خاص.