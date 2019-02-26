شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يبحث تعاون مشترك مع رايس الإيطالية لتنشيط السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتباحث اللقاء آليات التعاون المشترك للعمل على مشروع ثقافي تعاوني بين مصر وإيطاليا يهدف تنشيط السياحة المصرية.

كما تطرق النقاش، حسب بيان عن الحزب، حول سبل الدعاية والترويج لتنشيط السياحة فى مصر وتبادل الثقافات والحضارات الفرعونية والرومانية بين البلدين.

وعرض رئيس الحزب تفاصيل حملة this is egypt التى أطلقها الحزب لتعريف العالم أجمع بصورة مصر الحقيقية مستندا إلي صور معبرة عنها فى كافة المناحى الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الحضارية، وأهمية مد جسور التعاون والثقافة المتبادله مع البلدان الصديقة.

كما أبدت إيفون رمزى نائب رئيس منظمة رايس ترحيبا بالتعاون فى مشروع جسر الثقافة والتعاون الذى تتبناه المؤسسة بما يخدم البلدين مصر وإيطاليا.