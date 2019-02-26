الحكومة توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد

كتب- محمد غايات:

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد.

وقد أوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بنظام التعليم الجديد، وأن إجازة السبت سارية وفقاً للمتبع كل عام ولم يحدث أي تغيير بها أو إلغاء، مُشيرةً إلى أن كل ما...