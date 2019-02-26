وزير الامن الايراني يحذر المسؤولين من المتغلغلين

حذر وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود علوي، المسؤولين الايرانيين من "محاولات الاعداء للتغلغل في الداخل الايراني"، مشيراً إلى أنه "على المسؤولين ان يستفيدوا من فرصة المسؤولية والموقع الذي يتبوأونه من اجل تقديم الخدمات الى الشعب وحل مشكلات المواطنين، كما انه يجب استخدام اموال الشعب من اجل الشعب".

ولفت إلى أنه "في الثقافة الاسلامية، تعتبر الحكومة والامامة والقيادة من اجل الشعب، الا ان الاسلام يرفض حكم غير الله وعلى المسؤولين ان يعتبروا مناصبهم أمانة من قبل الله وضعت تحت تصرفهم ليستخدموها لصالح الشعب، ويبذلوا قصارى جهودهم من اجل حل مشكلات المواطنين وفمن وجهة نظر القرآن تعتبر المسؤولية امتحان للمسؤولين"، مشيراً إلى "اننا نواجه اليوم هجمات العدو المتلاحقة على الصعيدين الاقتصادي والامن، فالعدو استهدف اقتصادنا ليزعزع امننا وانه من خلال الضغوط الاقتصادية يحاول الاخلال بأمن المجتمع وعلى مدراء البلاد ان يبذلوا جهودهم ليل نهار من اجل الحيلولة دون تدهور الظروف العامة ومن اجل الحد من المشكلات وعليهم ان يتعاضدوا تحت قيادة الفقيه الشجاع المدبر، لتتجاوز البلاد المنعطف ولقهر العدو واجباره على التراجع خالي الوفاض".

وأشار إلى أنه "على المسؤولين ان يتوخوا الحذر من المتغلغلين، وان يصمدوا أمام إيحاءات الاعداء وتحليلاتهم، وان لا يتماشوا معها، مشددا على ضرورة الحفاظ على الانسجام الوطني".