البشير يصدر عددا من القرارات بتعينات وترقيات جديدة لقيادات في الجيش

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير عددا من القرارات بتعينات وترقيات جديدة لقيادات في الجيش السوداني. وعين البشير الفريق أول عصام حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع، وأعاد ضابطين رفيعين إلى الخدمة في الجيش السوداني بعد تقاعدهما. وكان البشير قد أعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني. ودعا البشير البرلمان إلى عدم إجازة تعديلات دستورية كانت مقررة، ما يعني عدم تمكنه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

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