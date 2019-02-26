القضاء البريطاني يأمر بتسليم فرنسا رجل أعمال متهم بتمويل حملة ساركوزي

أمرت محكمة بريطانية، لندن بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي وكان جوهري الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في يناير العام الماضي في مطار هيثرو اللندني قادما من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، بتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".

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