الحريري بحث مع موغريني بخطوات تنفيذ مقررات "سيدر" وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، محادثات مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في حضور رئيسة بعثة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن والوزير السابق غطاس خوري وعدد من المستشارين.
تناولت المحادثات التطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والخطوات اللازمة لتنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" والمشاريع الّتي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة. واستكملت المباحثات إلى مائدة غداء أقامها الحريري في المناسبة.
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