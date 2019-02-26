LBC: السفير اللبناني في ليبيا التقى مسؤولين ليبيين بناء على طلبهم

ذكرت قناة الـ LBC أن السفير اللبناني لدى ليبيا محمد سكيني استقبل، الخميس الفائت، في مقر إقامته في جربة، المنسق الأعلى للعلاقات اللبنانية الليبية مصطفى الشويهدي ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية الليبية معتوق أبو راوي.
وبحث المجتمعون في الملابسات التي أدت إلى الحوادث المؤسفة التي حصلت في بيروت وطرابلس خلال انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت الشهر الفائت.
كذلك، اتفقا على تفعيل عمل اللجنتين القضائيتين اللبنانية والليبية المعنيتين بمتابعة قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه.
ونقلت القناة عن مصادر ديبلوماسية تأكيدها أن الليبيين هم الذين طلبوا هذا اللقاء، وجرى وعد جدي بمتابعة قضية الامام موسى الصدر، وذلك بعدما كان وعد وزير الخارجية الليبية الوزير جبران باسيل بتفعيل هذه اللجنة.
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