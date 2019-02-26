افاد مراسل النشرة في صيدا ان قسم الخدمات الطبية والاجتماعية في الصليب الاحمر اللبناني باشر بالتعاون مع بلدية حارة صيدا تخصيص كل نهار ثلاثاء في القصر البلدي يوما للمعاينة الصحية المجانية وتقديم الادوية للبنانيين والسوريين وغيرهم من جنسيات ضمن الامكانيات المتاحة.
واشاد رئيس البلدية سميح الزين في تصريح له اليوم بدور الصليب الاحمر اللبناني في خدمة ورعاية الناس صحيا واجتماعيا مثنيا على مستوى التعاون بين الطرفين وقال:" ان البلدية حريصة على تسهيل عمل الصليب الاحمر حتى يتمكن من القيام بدوره الانساني."
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الاحمر اللبناني يقدم الرعاية الصحية في بلدية حارة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.