أسامة سعد: حقوق الصيادين أمانة بأعناقنا وسننتزعها

أكد النائب أسامة سعد أن "في ذكرى استشهاد معروف سعد، أود أن أشكركم على إحيائكم هذه الذكرى كل عام حيث تعبرون عن وفائكم لهذا المناضل الكبير الذي استشهد من أجل قضايا الناس وحقوق الناس، وبشكل خاص حقوق الصيادين".

وخلال مسيرة بالمراكب في صيدا في الذكرى الـ 44 لمعروف سعد، أوضح أن "الصيادين في لبنان، من الناقورة إلى العبدة، يعانون أشد المعاناة، وهم يحتاجون إلى كل الرعاية من الدولة اللبنانية. لكن الدولة اللبنانية لا تقدم لهم شيئاً، ومن واجبي كنائب عن مدينة صيدا وكل لبنان أن أقف إلى جانبكم للمطالبة بحقوقكم، وبشكل خاص في موضوع الرعاية الاجتماعية والصحية لأنكم تعانون من هذه المسألة كل المعاناة، بخاصة وأن الصياد لا يتمكن من العمل عدة أشهر خلال السنة ما يحرمه وعائلته من تأمين العيش الكريم خلالها. وهناك أيضاً مشكلة تراجع الثروة السمكية ما يفرض على الدولة اتخاذ كل الإجراءات لحمايتها ورعايتها، وقمع كل المخالفات التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بها. كل هذه القضايا سنتابعها معكم ومع نقابات الصيادين الأخرى".

وعبّر سعد عن الأمل في أن تبادر نقابة صيادي الأسماك في صيدا للدعوة إلى تشكيل اتحاد لنقابات صيادي الأسماك على طول الشاطىء اللبناني، الأمر الذي من شأنه تعزيز قوتهم ومكانتهم، ويساعد على الوقوف معهم داخل المجلس النيابي وخارجه من أجل تحصيل حقوقهم. معتبراً أنه "من غير المقبول بعد مرور 44 عاماً على استشهاد معروف سعد أن تبقى حقوق الصيادين مهدورة، هذه الحقوق هي أمانة بأعناقنا نحن والنقابة، وسنصل إلى تحصيل هذه الحقوق وانتزاعها لمصلحة الصيادين".