ابو سليمان: التنسيق جار مع جمعية الصناعيين من اجل خلق فرص عمل للبنانيين

شدد وزير العمل كميل ابو سليمان عقب لقائه وفدا من جمعية الصناعيين برئاسة رئيس الجمعية فادي الجميل على "حرص الوزارة على مصلحة العمال وكرامتهم"، مؤكدا "التنسيق مع جمعية الصناعيين من اجل خلق فرص عمل للبنانيين والحد من المنافسة الاجنبية وكذلك الحفاظ على الصناعة اللبنانية وحمايتها من المنافسة الاجنبية".

ولفت ابو سليمان الى "أننا تحدثنا في مسألة تطوير قانون العمل، وطلبنا من الجمعية المشاركة من خلال ايفاد شخصين الى اللجنة التي ستشكل لهذه الغاية".

من جهته، اشار الجميل الى ان "الاجتماع كان لتهنئة الوزير ابو سليمان الذي سيضع كفاءاته وخبراته في خدمة لبنان"، لافتاً الى "أننا لقينا كل تجاوب من وزير العمل في كل الامور التي طرحناها ولمسنا ان لديه معرفة كافية بكل ما يعنينا. ما يهمنا هو ان نكون في حوار متواصل لحماية اللبنانيين وتمكينهم من البقاء في ارضهم بدلا من الهجرة وهذا يتم من خلال لبننة العمالة".

وأوضح "اننا تطرقنا كذلك الى رؤيتنا الاقتصادية التي تسمح بالعمل لخلق فرص عمل جديدة في لبنان ولمسنا مدى حرص الوزير على اليد العاملة اللبنانية وهذا من شأنه ان يساهم في تأمين الاستقرار الاجتماعي".

ولفت الى أن "اليوم لبنان يمر بأوضاع صعبة لكن لدينا قدرات للخروج من الازمة ونأمل من خلال دعم وزير العمل لمطالب الصناعيين ان نستطيع الحد من البطالة وخلق فرص عمل للبنانيين".

من جهة اخرى، عقد وزير العمل اجتماعا مطولا مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وتناول البحث اعادة هيكلة الضمان والسبل الآيلة الى تطويره بما يتناسب وعصرنة الادارة وكذلك تدقيق حسابات الضمان من قبل مدقق خارجي بدءا من العام 2011 وحتى تاريخه. كما تطرقا لمسألة ضمان الشيخوخة.

وترأس اجتماعا للجنة التسيير الوطنية بحضور مدير عام الوزارة جورج أيدا وممثلي الوزارات المعنية (العمل - العدل - الامن العام - قوى الامن الداخلي)، منظمة العمل الدولية، نقابة المحامين، نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، جمعيات "كاريتاس"، "كفى" و"حماية خصوصية العائلة والعاملة". وجرى البحث بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان.