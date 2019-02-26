وجّهت النائبة عناية عز الدين، رسائل إلى كلّ من وزراء الداخلية والزراعة والصحة، طالبةً فيها إفادتها بالتوجهات العامّة الّتي وضعتها الوزارات المذكورة للتعامل مع الحيوانات الشاردة والقبض عليها، ومراقبة داء الكلب ومعايير الإيواء وإجراءات مكافحة الأمراض ومستوى التعاون مع البلديات وتجاوبها.
ولفتت في رسالتها، إلى شكاوى عديدة وصلتها من مواطنين تتحدّث عن تفشّي ظاهرة الكلاب الشاردة المسعورة في أكثر من منطقة، وأشارت إلى حوادث اعتداء على المواطنين ومنهم الأطفال وإلحاق إصابات بليغة وخطيرة.
وأعربت عز الدين عن أملها بـ"اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع هذه الظاهرة وتدارك عواقبها".
كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين وجهت رسائل إلى 3 وزراء حول متابعة ظاهرة الحيوانات الشاردة ومراقبة داء الكلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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