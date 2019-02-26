رئيس بلدية فنيدق ناشد وزارة الطاقة تخفيض ثمن العدادات وساعات الكهرباء

ناشد رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو البعريني بإسمه وبإسم البلدية وعموم أهالي منطقة جرد القيطع، "وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني وكل المديرين العامين في هذه الوزارة، تخفيض ثمن العدادات والساعات الكهربائية، وتسهيل أمور المواطنين على أبواب مؤسسة كهرباء لبنان رأفة بهم، كي يتمكنوا من تركيب هذه الساعات الكهربائية المرتفعة الثمن ويصبح وضعهم تجاه المؤسسة نظامي وشرعي".
وأكد البعريني اننا "ننتظر من معالي وزيرة الطاقة أن تقف إلى جانب الناس، وأن تعمل على معالجة مشكلاتهم بحكمة وروية، فأهالي جرد القيطع هم فقراء وغالبيتهم يعتمد على الزراعة كمورد اقتصادي معيشي له. لذلك ندعوها إلى رحمة الاهالي وتخفيض ثمن العدادات والساعات الكهربائبة".
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