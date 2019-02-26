قائد الجيش التقى الدويهي على رأس وفد وجرى البحث بالأوضاع العامة في البلاد

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، النائب أسطفان الدويهي على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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