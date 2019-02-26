هواوي ترد على اتهامات أمريكا بالإشارة إلى سنودن

محمد اسماعيل - القاهرة - برشلونة - (د ب أ):

ردت عملاقة الاتصالات الصينية "هواوي" على الاتهامات الأمريكية بأن الحكومة الصينية تستغل معدات الشركة بشكل غير معلن.

وتساءل جيو بينج ،الذي يترأس شركة هواوي حاليا وفقا لنظام التناوب، خلال مؤتمر موبايل وورلد كونجرس في برشلونة اليوم الثلاثاء قائلا "بريزم ،بريزم على الجدار ،من هو الأكثر استحقاقا للثقة بينهم جميعا؟" .

وأشار جيو بذلك إلى برنامج "بريزم" الذي يستخدمه جهاز الأمن القومي الأمريكي والذي يجمع البيانات من عدة شركات أمريكية.

وواصل جيو هجومه قائلا إن أي شخص لا يفهم تعليقه يمكنه أن يسأل مسرب المعلومات إدوارد سنودن.

وكان سنودن قد كشف عن معلومات في عام 2013 حول كيفية جمع أجهزة الاستخبارات في دول الغرب البيانات عبر الانترنت باستخدام برامج مثل بريزم.

وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها لوقف استخدام أجهزة هواوي . وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس الماضي إن واشنطن لن تتمكن من مشاركة المعلومات مع الدول التي تدمج تكنولوجيا شركة هواوي في أنظمتها المعلوماتية الحساسة.

ومنعت أستراليا بالفعل استخدام أجهزة هواوي في تكنولوجيا الجيل الخامس لديها ، بينما تفكر دول غربية أخرى في خطوة مماثلة .

وحذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني المعروف باسم "جي.سي.إتش.كيو" أمس الاثنين من المخاطر المرتبطة بالسماح لشركات التكنولوجيا الصينية بالدخول إلى شبكات الاتصالات في بريطانيا.