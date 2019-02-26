مجلس الوزراء: لا صحة لفرض رسوم دخول لمنطقة كورنيش النيل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نفى المركزا الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض رسوم دخول لكورنيش النيل بمحافظة المنيا بعد الانتهاء من تطويره ليصبح دخوله بمقابل مادي لاستعادة تكلفة نفقات التطوير.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع محافظة المنيا, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنه لن يتم فرض أية رسوم لدخول كورنيش النيل بالمحافظة بعد الانتهاء من تطويره، وأن منطقة الكورنيش ستظل متاحة مجاناً أمام الجميع دون أي مقابل مادي، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف غضب مواطني المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ عدة أشهر وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عيد المنيا القومي 18 مارس المقبل، حيث تعمل المحافظة جاهدةً على ظهور الكورنيش في أزهى صوره، مُضيفةً أنها بدأت بالفعل في اتخاذ عدة خطوات لتجميل المدينة بجميع الأحياء، إذ تم تطوير منطقة عشش محفوظ، وكذلك البدء في تطوير منطقة مدينة العمال، وإعادة رصف شارع طه حسين، بهدف القضاء على المخالفات الموجودة أمام المحلات لتسهيل سير المواطنين عليه بدلاً من السير وسط الشارع والسيارات، مع تجهيز محطات لانتظار السيارات به.

وناشدت المحافظة جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.