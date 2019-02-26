مسلحون يقتلون 9 من عمال النظافة خارج مقديشو

قالت الشرطة وحاكم محلي، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب الإرهابية قتلوا تسعة من عمال نظافة الشوارع في قرية قريبة من العاصمة الصومالية مقديشو.

وفتح المسلحون النار على أربع نساء وخمسة رجال من مخيمات لاجئين على بعد 19 كيلومتراً، شمال غربي مقديشو في ولاية شبيلي السفلى. وقالت السلطات إنهم لقوا حتفهم جميعاً في مكان الحادث.

وقال علي نور، نائب حاكم شبيلي السفلى "يكسبون رزقهم بتنظيف منطقة بها أشجار. فتح المسلحون النار عليهم. سمعت قوات الأمن إطلاق النار وهرعت إلى المكان. فر المتشددون وإلا كانوا قتلوا عشرات من عمال النظافة هناك".

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية هجمات على نحو متكرر في مقديشو وأنحاء أخرى من الصومال ضد الحكومة وأهداف أخرى.

وقال نائب الحاكم إن العمال الذين قتلوا، أمس الاثنين، كانوا في استراحة عندما هاجمهم المسلحون.

وأكد ضابط شرطة محلي نبأ الحادث. وقال النقيب نور علي "قتلت حركة الشباب تسعة مدنيين كانوا يعملون عمال نظافة. مشطنا المنطقة بحثاً عن المتسلحين لكنهم فروا جميعا".