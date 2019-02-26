بومبيو يصل هانوي قبيل قمة كيم وترامب

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الثلاثاء، قبيل القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وبومبيو هو المبعوث الرئيسي لترامب في جهود تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وقام بعدة رحلات إلى بيونج يانج للتفاوض على خطوات لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
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