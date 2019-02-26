ناشط ليبي: مصر تسعي للتقارب بين السراج وحفتر

كتبت - هبة مصطفى

قال حكيم الباشا، الناشط المدني الليبي، إن مشاركة البلاد كعضو مؤسس في الجامعة العربية وذات ثقل كبير، رغم التوترات، جاءت بدعوة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لكونه الممثل السياسي خارج ليبيا وهو المعترف به دوليًّا.

وحملت الكثير من الأمور خصوصًا الدور المصري في التقارب بين فايز السراج وخليفة حفتر، بسبب الوضع الراهن في ليبيا، والحلف المصري العربي الإمارات السعودية البحرين يكون بدور تقريب وجهات النظر بين

السراج وحفتر.

وأعلنت مصر اعترافها بحفتر قائد للجيش الليبي، والسراج كممثل سياسي، ولا استعجاب بأن هذين الشخصين يشاركان في أى اجتماعات، و من قراءة المشهد يتضح ستقوم مصر بدور متناغم مع الدور الفرنسي يبقى شروط إيطاليا هو العائق في اتجاه أن تحقق تلك الدول نوع من الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن مصر ستستفيد من الاستقرار من حيث

العمالة المصرية في ليبيا وإعادة الإعمار، فقبل ثورة 17 فبراير كان حوالي 3 ملايين مصري يقيمون في ليبيا ويعينون أسرهم، ولكن الرقم تناقص جدًّا، وأصبح أقل من مليون مصري يعيشون بليبيا.

وكان قد جاء بالبيان الختامي الختامي للقمة العربية الأوروبية، دعم الجهود الأممية بقيادة غسان سلامة، ومطالبة جميع الأطراف بالانخراط فيها للوصول إلى التحول الديمقراطي في ليبيا.

وأكد البيان الذي صدر في اختتام القمة التي انعقدت بشرم الشيخ؛ على ضرورة احترام الاتفاق السياسي والامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار.