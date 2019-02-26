عون يبلغ موجيريني وجوب إعادة اللاجئين السوريين دون انتظار حل الأزمة

وكالات:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن لبنان سيواصل إعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا ولن ينتظر الحل السياسي للازمة هناك.

وجدد عون"التأكيد على العودة الآمنة لهؤلاء النازحين"، مشيرا إلى "حرص لبنان على عدم تعريض السوريين العائدين لأي مخاطر، علما أن المعلومات التي ترد إلى بيروت تشير إلى أن العائدين يلقون رعاية من

السلطات السورية التي وفرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه".

ولفت الرئيس اللبناني نظر موغيريني خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، إلى "وجود مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، فالاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات سياسية، في

حين أن قرارات لبنان أسبابها اقتصادية - اجتماعية".

وشدد عون على "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على لبنان بفعل استمرار وجود مليون و500 ألف سوري على أراضيه"، مقترحا أن يصار لـ "تقديم المساعدات الدولية للنازحين بعد عودتهم إلى أرضهم تشجيعا لعودتهم".

من جهة أخرى، أكد الرئيس عون على "التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب، (اليونيفيل)"، مشيرا إلى "التنسيق القائم بين الجانب اللبناني والجانب الدولي في سبيل المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية".