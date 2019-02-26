وزير الدفاع الباكستاني: انتهاك الهند لمجالنا الجوي غير مقبول

وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك

وكالات:

قال وزير الدفاع الباكستاني، برويز ختك، إن "انتهاك المقاتلات الهندية للمجال الجوي الباكستاني على الخط الفاصل في كشمير غير مقبول بأي ثمن.

وأكد ختك بشكل قاطع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية أن "القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب للدفاع

عن الوطن"، مشيرا إلى أن الشعب الباكستاني مستعد لدفع أي ثمن للدفاع عن سيادة البلاد.كانت باكستان أعلنت فجر، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" فيكشمير، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحاري شهده إقليم كشمير المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.