كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الكندية تزيل العلم النازي المعلق في إحدى المدن بعد رد فعل عنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية، أنه تم رفع علم سيئ السمعة على عمود طويل على ممتلكات أحد الأشخاص، على بعد 100 متر من أقرب طريق، وكان مرئيًا لسائقي السيارات.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون، في مدينة "تشارلوت تاون"، إن العلم لم يخرق أي قوانين. وقد خططوا لمطالبة مالك الأرض بإزالة العلم طوعًا، ولكن بحلول نهاية يوم الجمعة الماضي، تم استبداله بعلم مقاطعة الجزيرة.

ومن جانبه، قال وقال ديفيد مول، وهو مواطن محلي هرب آباؤه الهولنديون من هولندا التي احتلها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، للمذيع: "حقيقة أن العلم يرفرف، يرفرف في الرياح التي تهب عبر هذا البلد الديمقراطي الكبير الخاص بنا هو أمر مثير للاشمئزاز".

وأضاف، أن مثل هذه الأمور يمكن معالجتها بطريقتين: يمكن تجاهلها أو جذب انتباه الناس إليها؛ هو نفسه على ما يبدو يفضل الخيار الثاني.

كما تحدث ممثل عن الجالية اليهودية المحلية، ضد هذا المثال، وقال: "بعض الناس قد لا يفهمون تأثيره على الأشخاص الذين مروا بالمحرقة أو كان أفراد عائلاتهم قد وافته المنية هناك".

جدير بالذكر، أنه كان هناك علم نازي ذو ألوان أبيض وأسود وأحمر وبه الصليب المعقوف، معروض لعدة أيام في ساحة لشخص ما في بلدة تشارلوت تاون الكندية في جزيرة الأمير إدوارد قبل إزالته.