كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تستعد لزلزال مدمر وتسونامى متوقع خلال 30 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر باحثون من احتمال تعرض اليابان لزلزال مدمر، ويتسبب في أضرار واسعة النطاق وموجات تسونامي في غضون العقود الثلاثة القادمة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، قالت لجنة من المحللين الحكوميين، إنّ فرص وقوع زلزال يتراوح بين 7 و 7.5 درجة يضرب الخندق الياباني قبالة الساحل الشرقي للبلاد في السنوات الثلاثين القادمة تصل إلى 90 في المائة.

وخلال عرضه لنتائج البحث، حذّر رئيس اللجنة ناوشي هيراتا قائلاً: "نريد أن يوضع في الاعتبار أن الزلازل القوية والتسونامي ستضرب المناطق التي تواجه الخندق مرة أخرى".

وقام هيراتا وفريقه بتقسيم خندق اليابان، حيث تنزلق لوحة المحيط الهادئ أسفل اللوحة القارية إلى أقسام، واستناداً إلى عدد الزلازل الكبيرة التي شوهدت سابقاً والفترات الفاصلة بينها، أعطى الباحثون احتمال حدوث زلزال جديد في كل قسم.

وبالنسبة لمحافظة أوموري بمحافظة ايواتي الشمالية ومحافظة مياجي، فإن فرص حدوث زلزال يتراوح بين 7 و 7.5 درجة تقدر بنحو 90 في المائة على مدى 30 عاما.

كما منحت المنطقة الواقعة قبالة محافظة إيباراكي فرصة بنسبة 80 في المائة للزلزال، في حين أن ولاية فوكوشيما كانت 50 في المائة، وفقاً لصحيفة "اليابان تايمز، ومنحت ولاية ساووا الجنوبية فرصة بنسبة 30 في المائة لزلزال.

وبالنسبة لأحدث تقرير، خصص الفريق أيضًا فئة خطر تتراوح من 1 إلى 3 لكل قسم لزلزال يصل إلى 8 درجات، والفئة الأولى هي أقل المخاطر، وتعني أن فرص حدوث زلزال يصل إلى 8 درجات تقل عن 3 في المائة.