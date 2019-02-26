كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماي" تعرض على النواب فرصة التصويت على إرجاء بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وعلى الرغم من عامين من المفاوضات، فإن حكومة المملكة المتحدة لم تصل بعد إلى اتفاق يرضي البرلمان.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، أنها ستقدم للبرلمانيين فرصة التصويت إما على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو تأجيل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت "ماي"، إنه سيكون هناك تصويت هادف على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 12 مارس.

وقد التزمت "ماي" بأنه إذا فشلت صفقتها، فسيكون هناك تصويت في 13 مارس حول ما إذا كانت ستغادر بدون صفقة، وإذا تم رفض ذلك فسيكون هناك تصويت على تمديد المادة 50.

يأتي ذلك، بعد أن حول حزب العمال المعارض موقفه يوم الاثنين، وتعهد بإجراء استفتاء ثان بدلًا من الموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء تصريحها، في حين هدد ثلاثة وزراء متبقين في وزارتها، بمن فيهم وزير الداخلية السابق آمبر رود، بالتمرد.