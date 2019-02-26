شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات النواب توافق على إنشاء كلية دراسات إنسانية بنات بالأزهر فى دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، علي إنشاء كلية دراسات انسانية (بنات) بفرع جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، محل المبني الذي تشغله كلية طب البنين بمجرد الانتهاء من بناء الكلية البديلة للبنين، مع التوصية بسرعة توفير الاعتمادات المالية للأزهر.

جاء ذلك بناء علي اقتراح النائب أبو المعاطي مصطفي، مشيراً إلي ما يعانيه أبناء محافظة دمياط من عدم وجود كلية للدراسات الإنسانية بنات بفرع جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، لاسيما وأن البنات تضطر إلي السفر باستخدام أكثر من 7 مواصلات لكي يصلوا إلي كلياتهن، بالإضافة إلي أنه يوجد العديد من عضوات هيئة تدريس من أبناء محافظة دمياط.

وأضاف مصطفي أن طلبه يأتي لاسيما وأن جامعة الأزهر بصدد إنشاء كليات طب بنات وصيدلة بنات وتجارة بنات داخل الأرض المخصصة لفرع الجامعة بدمياط الجديدة، بالإضافة إلي إنشاء كلية الطب بنين داخل سور مستشفي كلية الطب مما سيرتب علية فراغ المبني الذي تشغله كليه طب البنين حالياً.

ولفت مصطفي، إلي أن إنشاء كلية للدراسات الإنسانية بدمياط الجديدة سيخدم أبناء محافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور محمد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، بأن الجامعة لديها قطعة أرض بالفعل الإ أن ميزانية الأزهر لا تسمح ببناء المزيد من المباني، بالتالي لم يتم البدء في بناء أي كلية من الكليات بعد عليها، لاسيما أن المستثمرين ورجال الأعمال بدمياط لم يتقدم أيا منهم بعد للمساعدة في بناء هذه الكليات، قائلا : نرحب بأي شخص من رجال الاعمال وعلينا تذليل له كافه الأمور.