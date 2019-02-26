كتب أحمد حسن أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " منشية السد العالى – أرض أبو رجيلة – مشيخة العروبة – تقسيم أبو العز – إسكان الوادى القديم والجديد – إسكان العبد القديم والجديد – إسكان إسبيكو القديم والجديد – أرض الريان وعرب الجرعان – مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة ج و د – إسكان صف الضباط – الإسكان الإجتماعى أملاك 2 – تقسيم مكة والرجاء والفيروز والأحلام والبرهانية – إسكان الدلتا 1 و 2 – إسكانات أطلس 2 – إسكانات الجيزة e – تقسيمات الأهالى خلف إسبيكو" لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعه العاشرة...

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء| انقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.