فنيش تابع شؤونا رياضية مع زواره

استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وفد جمعية التعليم الديني الذي ضم المدير العام للجمعية الشيخ علي سنان ومدير التعليم الديي محمد سماح ومدير التعليم في مدارس المصطفى حسين الزين ومدير الاعلام عبد الرحيم فخر الدين.

واستقبل أيضا وفد اللجنة الادارية لنادي الحكمة بيروت برئاسة ايلي يحشوشي، وضم الاعضاء كميل سعادة وجورج بركات ورامي شدياق وايلي رشدان، واطلع منه على أجواء عودة النادي الى موقعه الرياضي بعد الصعوبات التي واجهته. ووجه الوفد دعوة الى الوزير لحضور حفل اعلان الرئيس الجديد لمجلس انماء النادي الجمعة في أول آذار في مبنى قدامى الحكمة.

واستقبل فنيش أيضا لجنة الدفع الرباعي، وضمت رئيس اللجنة شربل متى ومسؤول لجنة سومي لوك مارك شدياق وامين سر اللجنة وسام الريشاش. وعرض لنشاطات اللجنة واطلاع على اجراءات ترخيص النوادي وشروطها.

كذلك التقى لوفد لجنة المتابعة للاساتذة المتفرغين في حضور رئيس رابطة التعليم الرسمي الثانوي نزيه جباوي. وبعد الاجتماع قال جباوي: "نقل الوزير فنيش جوا إيجابيا، ونحن ننتظره، وهو يوم الخميس، لتضمين جدول اعمال مجلس الوزراء الدرجات الست".