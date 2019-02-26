جولة لقائد القطاع الغربي لليونيفيل في مدرسة الرمادية الرسمية

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا مدرسة الرمادية الرسمية في قضاء صور ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

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