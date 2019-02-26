افرام: لضرورة اعادة ضبط العمل والدوام من اجل الانتاجية والكلفة

عقدت لجنة الاقتصاد والتخطيط جلسة خصصت في جزئها الاول لموضوع التخطيط وفق ما أعلن رئيس اللجنة نعمت افرام، مشيراً إلى أن "مدير الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب تحدث عن وضع خطة للجامعة اللبنانية للسنوات المقبلة حلتى العام 2015".

ولفت إلى ان "الخطة تتضمن الانتشار الجغرافي للجامعة اللبنانية ومشروع المستشفى للجامعة اللبنانية في الحدث وخطة الجامعة "المستشار الاولة" وخطة الجامعة اللبنانية "كيفية الاعداد" فضلا عن تطور الادارة والحوكمة الرشيدة واعادة درس المناهج، كما بحثنا في الجزء الثاني من الجلسة مع التفتيش المركزي من خلال توصية صدرت لاعادة درس الهيكلية للدولة اللبنانية ورسم اعداد المستفيدين لأن الهدف الاساسي هو الانتاجية"، مؤكدا "ضرورة اعادة العمل لضبط العمل والدوام من اجل الانتاجية والكلفة".