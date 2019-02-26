استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وفداً من أندية الليونز ضم الحاكم السابق للمنطقة 351 المهندس مرشد الحاج شاهين، رئيس قطاع زحلة وشتورة مارتين قرطاس، رئيس اقليم زحلة وشتورة المهندس وسيم رياشي والآنسة ميليسا ابو جودة، وعرض معهم التحضيرات الجارية لإفتتاح قسم طب العيون في مستشفى تلشيحا، وهو مشروع مشترك بين المستشفى وأندية الليونز بإشراف وادارة الطبيبين كميل معلوف ونجله الدكتور فادي، والمقرر افتتاحه في 20 اذار المقبل، بحضور الرئيسة العالمية لأندية الليونز وبرعاية المطران درويش. وشكر لأندية الليونز مبادرتها الإنسانية بإفتتاح هذا القسم المتطور لطب العيون في زحلة والبقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر درويش عرض مع وفد أندية الليونز التحضيرات لإفتتاح قسم طب العيون في مستشفى تل شيحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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