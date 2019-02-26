وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى مجلس الإنماء والإعمار، طلبت بموجبه، "لحماية نهر الليطاني وروافده، وتأمينا لاعتبارات السلامة العامة وحماية صحة القاطنين بجوار النهر، ولتحسين نوعية المياه، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من أشغال توسعة وتهذيب مجاري الأنهر في منطقة حوض نهر الليطاني، والمتقاطعة مع الأوتوستراد العربي قسم تعنايل المصنع وتنظيف مجر نهر الليطاني".
كذلك طلبت المصلحة "مراعاة وجوب اقتران تنفيذ هذه الاشغال بتنظيف مجرى نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى حتى المصب في بحيرة القرعون من النفايات الصلبة والردميات والترسبات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني طلبت من الإنماء والإعمار استكمال أشغال توسعة مجاري الأنهر في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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