شهيب بحث مع لجنة التربية النيابية بعض الامور التربوية العالقة

عرض وزير التربية أكرم شهيب اجتماع لجنة التربية عرض خلاله أولويات وزارة التربية وجرى تبادل آراء بينه وبين النواب اعضاء اللجنة لحل بعض الأمور التربوية العالقة.

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