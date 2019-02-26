سكرية: قرار بريطانيا مرفوض ولا تداعيات له على الداخل اللبناني

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية أن "قرار بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني بشقيه العسكري والسياسي تنظيما إرهابياً مرفوض كليا"، مشيراً إلى أنه "غير مستغرب من بريطانيا التابعة كليا للسياسة الأميركية، حتى بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي لم تكن علاقة سوية وكانت عقبة أمام الوحدة الأوروبية، ومن ثم انسحبت من الاتحاد الأوروبي لتبقي على ارتباطها الكامل بالولايات المتحدة الأميركية وبالسياسة الأميركية".

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح "أننا لا نستغرب هذه المواقف إن من الولايات المتحدة الأميركية أو من بريطانيا التي هي أساس العلة، أمام السياسة الأميركية المعادية كليا للمقاومة ولكل من يطالب بحقه بفلسطين والمؤيدة تأييدا منقطع النظير لإسرائيل حتى الوصول أخيرا لاعتماد القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني".

وحول تداعيات هذا القرار على الساحة الداخلية اللبنانية، أوضح سكرية أن "الولايات المتحدة الأميركية قبلها أخذت هذا الموقف أن "حزب الله" إرهابيا، ولا يوجد أي تداعيات لهذا القرار".

وعن تصريح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ترفض وضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، اعتبر أن "فرنسا تمثل سياسة أكثر تعقلاً، وهي تبحث عن مصالحها في المنطقة، وكلام الرئيس الفرنسي كلام جيد ومقبول، وهناك فوارق في المواقف ما بين السياسة الأوروبية تحديداً فرنسا وألمانيا والسياسة الأميركية خاصة بالإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ظهرت واضحة أن هناك مصالح أوروربية أميركا لم تأخذها بعين الإعتبار ومستعدة أن تعرضها للخطر".