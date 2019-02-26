فرعية الادارة درست مشروع قانون يرمي لتعديل مادتين من قانون اوصول المحاكمات المدنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة سمير الجسر والمكلفة درس مشروع قانون يرمي إلى تعديل مادتين من قانون اوصول المحاكمات المدنية تابعت خلالها درس المشروع ودرست الاحكام المتعلقة بمدى امكانية السير في بعض المحاكمات من خلال تبادل لوائح دون جلسات. كما ناقشت نص موضوع الدعاوى لجهة ضرورة تكليف محام أو لجهة اختاص القاضي المنفرد.

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