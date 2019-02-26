اللواء ابراهيم عرض مع الغريب أوضاع النازحين السوريين

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وعضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر وبحث معهما أوضاع النازحين السوريين والتدابير التي اعتمدتها المديرية لتأمين العودة الطوعية لهم.
كما التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة تعارف تمنى خلالها اللواء ابراهيم التوفيق للسيد كوبيتش في مهامه الجديدة.
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