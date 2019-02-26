تخلية سبيل المدعى عليها سمر.ل في الدعوى المقامة ضدها بهدر المال العام

أصدر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد قرارا بتخلية سبيل المدعى عليها سمر.ل في الدعوى المقامة ضدها بهدر المال العام والإهمال الوظيفي في مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية في منطقة المصيلح -النبطية وذلك لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة. وكانت سمر أوقفت وجاهيا بتاريخ 21 شباط الحالي.

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