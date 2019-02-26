قوى الامن:توقيف شخصين خططا لتنفيذ عمليات سرقة في شحيم

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه انه "على إثر حصول عدة عمليات سرقة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، باشرت شعبة المعلومات تكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.بنتيجة المتابعة التي أجرتها دوريات هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أحد أنشط منفذي عمليات السرقة، ويدعى:- م. ا. (مواليد العام 1976، لبناني)بتاريخ 23/2/2019 وفي محلة شحيم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفه على متن دراجة آلية، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ من المال بالإضافة إلى كمية من المصاغ الذهبي. بالتحقيق معه، اعترف بسرقته خزنة من منشرة وسوبرماركت في منطقة شحيم بالاشتراك مع المواطنة:- ه. ف. (مواليد عام 1979) والتي أوقفتها الشعبة بتاريخ 24/2/2019.

بالتحقيق معها، اعترفت بأنها كانت تخطط لعمليات السرقة وإعطاء الإرشادات اللازمة لـ (م. ا.) لتنفيذ عمليات السرقة. بتفتيش منزلها، ضبط مبلغ مالي قدره /4000/$ من المبلغ المسروق، وكمية من المصاغ الذهبي جرى شراؤها بواسطة الأموال المسروقة. أودعا المرجع المختص بناء عل إشارة القضاء.