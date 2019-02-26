أردوغان: هل يمكن الحديث عن الديمقراطية بالاتحاد الأوروبي بعد تلبية دعوة السيسي؟

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "في الأمس عقد في مصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومن دعاهم هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الانقلابي من أعضاء الجامعة العربية".

وخلال احتفال لحزب "الحرية والعدالة" الحاكم في مدينة غيرسون شمال شرقي تركيا، تساءل أردوغان "هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بعد أن لبى دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصاً منذ توليه السلطة؟".