ماي: إذا اضطررنا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق فسننجح بذلك

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "أنني أدرك ما الذي يترقبه مجلس العموم "البرلمان" وما يرغبه الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من الإتحاد وأعمل على تحقيق ذلك".

وشدد على أنه "إذا اضطررنا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق فإننا سننجح في ذلك"، لافتة إلى "أننا سوف نعرض اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت في مجلس العموم يوم 12 آذار المقبل".

وأوضحت ماي "أن بريطانيا لن تنسحب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق من دون موافقة صريحة من مجلس العموم".