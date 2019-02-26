أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "أنني أدرك ما الذي يترقبه مجلس العموم "البرلمان" وما يرغبه الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من الإتحاد وأعمل على تحقيق ذلك".
وشدد على أنه "إذا اضطررنا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق فإننا سننجح في ذلك"، لافتة إلى "أننا سوف نعرض اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت في مجلس العموم يوم 12 آذار المقبل".
وأوضحت ماي "أن بريطانيا لن تنسحب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق من دون موافقة صريحة من مجلس العموم".
كانت هذه تفاصيل خبر ماي: إذا اضطررنا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق فسننجح بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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