جاويش أوغلو: صفقة منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية محسومة

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "شراء أنقرة منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية صفقة محسومة وذلك رغم جهود واشنطن لإقناع أنقرة بشراء منظومة باتريوت الأميركية بدلا منها".

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